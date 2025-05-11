Siirt 56 Spor, 1-0 Yenildi

OLAYLARIN BAŞLANGICI

Gelecek Siirt 56 Spor ile Kurtalanspor arasında Siirt Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen Bölgesel Amatör Lig Play-off maçında olaylar meydana geldi. Maçta Gelecek Siirt 56 Spor, sahasında Kurtalanspor’a 1-0 yenilerek elendi.

TARAFTARLARIN KATILIMIYLA BÜYÜDÜ

Karşılaşma esnasında iki takım futbolcuları arasında başlayan tartışma, taraftarların devreye girmesiyle daha da büyüdü. Olaylar sırasında protokol tribününde de arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, taraftarları dağıtmakta zorluk yaşadı ve olaylara müdahale etmek zorunda kaldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Maçtan sonra stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kurtalanspor, bu sonuçla birlikte Bölgesel Amatör Lig’inde mücadele etme hakkını kazandı.