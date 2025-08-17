Siirt-Batman Yolunda Kaza Meydana Geldi

KAZA BİLGİLERİ
Siirt-Batman kara yolunda, hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu gerçekleşen kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. Kontrolü kaybeden 56 AAZ 488 plakalı araç, refüje çarparak takla attı.
YARALILARIN DURUMU
Kazada araçta bulunan 2’si çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Olayın ardından durumu bildiren ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.
HASTANE KAYITLARI
Yaralılar, ilk müdahale sonrasında ambulanslarla Kurtalan ve Siirt’teki hastanelere taşındı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.