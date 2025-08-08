Siirt-Baykan Yolunda Tır Yangını Çıktı

BUĞDAY YÜKLÜ TIRDA YANGIN ÇIKTI

Siirt-Baykan karayolu üzerinde seyir halindeki buğday yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, 46 ZD 401 plakalı tırın dorsesinden yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için uzun bir mücadele verdi ve yangını söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda maddi hasar oluştu ancak can kaybı yaşanmadı. Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme başlatıldı.