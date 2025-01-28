Siirt Belediye Başkanı’na 6 Yıl Hapis Cezası

SİİRT BELEDİYE BAŞKANI SOFYA ALAĞAŞ’A CEZA VERİLDİ

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen 7’inci duruşmada, terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme süreci devam ederken, olayın gelişmelerinin detayları takip ediliyor.

MAHKEME SÜRECİNİN GELİŞİMİ

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, konuya ilişkin süreci sürdürüyor. Başkan Alağaş’ın durumu hakkında yeni bilgi ve detayların paylaşılması bekleniyor. Şu an için resmi bir açıklama yapılmadı, merakla gelişmeler izleniyor.