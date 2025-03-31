Siirt Büryan Kebabına Bayramda Yoğun İlgi

BÜRYAN KEBABINA YOĞUN İLGİ

Siirt’in ünlü lezzeti büryan kebabı, Ramazan ayının sona ermesiyle bayramda vatandaşların dikkatini yoğun şekilde çekiyor. Kuzu etinin kuyuda buharda pişirilmesiyle hazırlanan ve uzun bir geçmişe sahip olan Siirt büryan kebabı, şehrin kültürel mirasının vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor. Bayram süresince bu lezzete olan talep, yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle daha da artıyor.

GELENEĞE BAĞLI TAVSİYE

Sait Özevin, bayramda büryan kebabını denemek isteyen herkese tavsiyelerde bulunuyor. “Ramazan ayı nedeniyle çarşıya çıkmıyorduk, büryana gelmiyorduk. Özlemiştik. Bayram nedeniyle ilk işimiz büryan yemek oldu. Çok güzeldir. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” diyen Özevin, bu geleneksel lezzetin tadılmasını öneriyor. Bayram coşkusuyla birlikte Siirt büryan kebabına olan ilgi, gözle görülür biçimde artıyor.