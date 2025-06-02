Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Teftiş Başlattı

TEFTİŞ SÜRECİ BAŞLATILDI

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede son kullanma tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığına dair iddialar üzerine genel bir teftiş süreci başlattığını açıkladı. Başhekimlikten gelen yazılı açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organlarında ortaya atılan bu iddiaların kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi ihtiyacını doğurduğu ifade edildi. Açıklamada, iddiaların dikkatle incelendiği ve bazı çalışanlardan gelen sözlü bildirimlerin ciddiyetle ele alındığı belirtildi.

LİSTELERİN DETAYLI İNCELENMESİ

Açıklamada, 26 Mayıs 2025 tarihinde hastanenin laboratuvarlarına yönelik genel bir teftiş süreci başlatıldığı bildirildi. “Laboratuvarlarımızdaki tüm envanter kayıtları ile cihaz kullanım bilgileri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.” şeklinde yer alan ifadelere yer verildi. Ayrıca, “Şu aşamada iddiaların kesin olarak doğrulanmadığını belirtmek isteriz.” denildi. Hastaların sağlığı ve hizmet kalitesinin korunması amacıyla gereken tüm önlemlerin alındığı aktarıldı ve sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyunun eksiksiz ve şeffaf bir şekilde bilgilendirileceği vurgulandı.