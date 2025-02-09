Siirt Emniyet Müdürlüğü’nden Ücretsiz Kıyafet Desteği

ÇOCUKLARA YARDIM ELİ UĞRUYOR

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocuklara ücretsiz kıyafet temin eden bir dükkan açtı. Siirt Polis Hizmetlerini Destekleme ve Geliştirme Derneği tarafından yürütülen “El Ele Sıcak Kalpler Projesi” çerçevesinde hizmete giren “El Ele Sıcak Kalpler Dükkanı”, ihtiyaç sahibi çocukların giysi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturuldu. İl genelinde giysi ihtiyacı olan çocuklar, bu dükkan aracılığıyla ücretsiz kıyafet alabilecek.

HEDEF 15 BİN ÇOCUK

Başkomiser Esra Bayık, proje ile 15 bin çocuğu giydirmeyi hedeflediklerini açıkladı. İhtiyaç sahibi çocukların giysilerini emniyet hizmet binasından temin edebileceğini belirten Bayık, “Projemizin amacı ihtiyaç sahibi çocukların kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaktır. Projemiz valilik onaylı olup, dernek üyelerinin desteğiyle yürütülmektedir. Eylül ayından beri yaklaşık bin 500 çocuğu giydirerek ihtiyaçlarını karşıladık. Şu an hızlı bir kıyafet sirkülasyonumuz var. Yardımseverlerin desteği ile sıfır ürünlere de ulaşabiliyoruz ve bu ürünleri çocuklara veriyoruz. Projemizin hayırlara vesile olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

DESTEKTE BULUNMA HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI

Proje kapsamında destek olmak isteyen vatandaşların Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçmesi gerektiğini belirten Polis memuru Elif Gülyörük, “El ele sıcak kalpler adına bir projede yer almaktayız. Projemizin amacı minik kalplere dokunarak onları ısıtmaktır. Destek olan Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’ya, derneklere ve vatandaşlara çok teşekkür ederiz. Projeye katkı sağlamak isteyenler, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına gelebilir veya kargo ile ulaşabilir” ifadelerini kullandı.