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Siirt Havalimanında Düzenli Uçuşlar Yapılacak

SİİRT HAVALIMANI YAZ TARİFESİNDEN FAYDALANACAK

Siirt Havalimanı’nda, 30 Mart ile 26 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak olan yaz tarifesi ile birlikte haftanın her gününde düzenli uçuşlar gerçekleştirilecek. Valilikten gelen açıklamada, Siirt Havalimanı’ndaki uçuş programının detayları paylaşıldı.

UÇUŞ PROGRAMI DETAYLARI

Açıklamaya göre, pazartesi ve cuma günlerinde AJET firması tekrar eden olarak Ankara-Siirt ve Siirt-Ankara seferleri yapıyor. Bu seferlerin kalkış saati 09.00 olarak belirlendi ve Siirt’e iniş saati 10.30. Siirt’ten kalkış ise 11.25’te gerçekleşiyor, varış 13.10’da oluyor. Öte yandan, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günlerinde Türk Hava Yolları, İstanbul-Siirt ve Siirt-İstanbul seferlerini düzenli olarak gerçekleştirecek. Bu uçuşların kalkış saati ise 08.25, Siirt’e iniş saati 10.30 olup, Siirt’ten kalkış saati 11.15, varış saati ise 13.35 olarak açıklandı. Havalimanının çalışma saatleri de, yaz tarifesi süresince haftanın her günü 08.00 ile 16.00 arasında olacak.

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