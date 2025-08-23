Siirt’in Gelişimi İçin Sorumluluk Artmalı

SIIRT’IN KALKINMASI İÇİN SORUMLULUK ÇAĞRISI

Ak Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Siirt’in kalkınmasında yerel siyasetçilerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguluyor. “Daha fazla iş birliği ve gayretle Siirt’i hak ettiği noktaya getirebiliriz” ifadeleriyle Siirt’te düzenlenen istişare toplantısında konuştu. Tatar, sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarının katıldıkları bu etkinlikte, kentin ekonomik ve sosyal gelişimi için birleşme çağrısı yaptı.

UNUTULMAMASI GEREKEN AÇIKLAMALAR

Siirt’te kalkınma sürecinde önemli adımlar atıldığını, ancak hâlâ bazı eksikliklerin bulunduğunu belirten Tatar, Siirt’in gelişiminin yalnızca hükümetin yatırımlarıyla sağlanamayacağına, yerel siyasetin de katkı vermesi gerektiğine dikkat çekti. “Siirt’in potansiyeli büyük, ama bu potansiyelin hayata geçmesi için hep birlikte daha fazla çalışmamız gerektiği açık” diyor.

SIIRT MİLLETVEKİLLERİNE SESLENİYOR

Siirt milletvekillerine de seslenen Tatar, “Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi büyük önem taşıyor. Devletin desteğiyle daha güçlü bir Siirt için hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu. Siirt’in Batman, Şırnak ve Hakkari gibi illerin gerisinde kaldığını ifade eden Tatar, “Daha fazla iş birliği ve gayretle Siirt’i hak ettiği noktaya getirebiliriz” sözleriyle birlik çağrısını tekrarlıyor.