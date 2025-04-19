Siirt-Kurtalan Projesi Açıldı. Ulaşım Güvenliği Arttı

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu’nun açılışını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bu projeyle, Siirt-Kurtalan arasındaki tek yolu bölünmüş yola dönüştürmüş olduk. Kaza riskini azalttık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Siirt’imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002’den bu yana yaklaşık 37 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Siirt-Kurtalan yeni demir yolu projesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 2025 yatırım programına aldık” dedi.

YATIRIMLAR VE PROJELER HAKKINDA BİLGİLER

Bakan Uraloğlu, Siirt’le ilgili yaptığı açıklamada, “Siirt, AK Parti hükümetleri nezdinde her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Siirt’te de ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu gibi projelerle, şehrimizin ulaşım ağlarını yeniden inşa ediyor, bölgemizin ekonomik ve sosyal hayatına ivme kazandırıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, 2002’de 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun yeni çalışmalarla 137 kilometreye yükseltildiğini ifade etti. Siirt Çevre Yolu ve diğer önemli projelerin tamamlandığını vurgulayan Uraloğlu, Siirt-Eruh Yolu’nun da önemli bir aşamaya getirildiğini belirtti.

ULAŞIMDA KALİTE ARTIRILDI

Bakan Uraloğlu, yeni projelerin Siirt’in ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “21,2 kilometre uzunluğundaki bu proje, Ilısu Barajı’nın su tutmasıyla etkilenen Reşat Baysal Varyantı’nı ve 3 kilometre uzunluğundaki Havalimanı Bağlantı Yolu’nu kapsamaktadır. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttiğimiz bu güzergah, Reşat Baysal Köprülü Kavşağı ve 8 adet hemzemin kavşak ile de donatılmıştır” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, bu projeler ile seyahat konforunun ve trafik güvenliğinin artırıldığını belirtti. Ayrıca, havalimanı bağlantı yolunun bölünmüş yol standardına kavuşmasının vatandaşların havalimanına zamanında ulaşımına katkı sağladığını ifade etti.

YENİ DEMİR YOLU PROJESİ MÜJDESİ

Bakan Uraloğlu, “Siirt-Kurtalan yeni demir yolu projesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 2025 yatırım programına aldık. 34 kilometre uzunluğundaki bu hattın önümüzdeki ay ihalesini yapıyoruz. İnşallah bu yıl şantiyelerimizi kuracağız. Ayrıca, Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan ve Diyarbakır-Mazıdağ hattını modernize ederek dizayn hızını saatte 160 kilometreye çıkaracağız” şeklinde duyuruda bulundu. Uraloğlu, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Kurdele kesiminin ardından yol açıldı ve Bakan Uraloğlu, yeni güzergahlarda TOGG kullanarak incelemelerde bulundu.