Siirt-Kurtalan Yolu Açıldı, Bakan Katıldı

YOL AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Siirt-Kurtalan yolu ve Siirt Havalimanı bağlantı yolunun açılış töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla yapıldı. Törende Bakan Uraloğlu, projenin Siirt’in ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “Alimler yurdu Siirt’te, Anadolu ile Mezopotamya’nın kesiştiği bu kadim coğrafyada Siirt-Kurtalan yolu ve havalimanı bağlantı yolunun açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi. Ayrıca, Siirt’in doğal güzellikleri hakkında bilgi vererek, “Botan Vadisi’nin sarp kanyonları, Rasıl Hacar’ın eşsiz kaya oluşumları ve Billoris Kaplıcaları’nın şifalı suları, Siirt’i sadece bir şehir değil, adeta bir açık hava müzesi haline getirmiştir” şeklinde konuştu.

YATIRIMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VURGULANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002’den bu yana yaklaşık 37 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “2002’de 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 137 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 2 kilometreden 110 kilometreye ulaştırarak Siirtlileri yollarda konfor ve güvenle buluşturduk” ifadelerini kullandı. Ayrıca, tamamlanan projeler arasında Siirt çevre yolu, Kozluk–Baykan yolu ve Batman–Beşiri–Kurtalan yolunun bulunduğu, önemli iyileştirmelerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

YENİ PROJELERİN KATKISI

Törende, 21,2 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan yolu ve havalimanı bağlantı yolunun detayları da paylaşıldı. Bu projenin, Ilısu Barajı’nın su tutmasıyla etkilenen Reşat Baysal varyantını da kapsadığını belirten Uraloğlu, “Bu güzergah, Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltilmiştir” dedi. Proje sayesinde seyahat süresinin 14 dakikaya düşeceği ve yıllık 206 milyon lira tasarruf sağlanacağı belirtildi. Aynı zamanda, çevresel etkilerin azaltılacağı ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanacağı ifade edildi.

HAVAYOLU VE DEMİRYOLU GÜÇLENDİRİLİYOR

Bakan Uraloğlu, Siirt’in havayolu ve demiryolu altyapısını güçlendirme çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Havalimanının yenilendiğini ve sivil havacılığa kazandırıldığını belirten Uraloğlu, şu anda Ankara ve İstanbul’a haftalık 14 uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı. Yolcu kapasitesini yıllık 100 binden 250 bine çıkarmak için yeni terminal binası çalışmalarına başladıklarını da sözlerine ekledi.