Siirt’te 16 Yaşındaki Kız Ölü Bulundu

OLAYIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğunun evinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmada toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. Kurtalan ilçesi Yenimahalle’de yaşayan 16 yaşındaki S.İ., evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. Olayın ardından aldıkları ihbar doğrultusunda 112 acil sağlık ekipleri, hemen olay yerine intikal etti.

CENAZE OTOPSİ İÇİN KALDIRILDI

Hayatını kaybeden S.İ.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayın ardından Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, olayın detayları ve nedenleri üzerine çalışmalar sürüyor.