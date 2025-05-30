Siirt’te 250 Dekar Alanla Böğürtlen Üretimi

YENİ BÖĞÜRTLEN PROJESİ HAKKINDA DETAYLAR

Siirt’te GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle 34 milyon lira değerinde ve 250 dekar alanda sözleşmeli üretim modeliyle böğürtlen üretimi gerçekleştirilecek. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, yanındaki kurum yetkilileri ve teknik ekiple birlikte, Kurtalan ilçesindeki Gökdoğan köyünde, Yunuslar mezrasındaki böğürtlen bahçesinde incelemelerde bulundu. Üreticilerle bir araya gelen Şanverdi, projeye dair bilgiler verdi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Valilik iş birliğinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eş finansmanıyla onaylanan “Siirt İlinde Sözleşmeli Üretim Modeli ile Böğürtlen Geliştirme Projesi” hakkında açıklamalarda bulundu.

BÖĞÜRTLEN ÜRETİMİ YAYGINLAŞACAK

Şanverdi, 34 milyon lira değerindeki projenin Siirt merkezinin yanı sıra Baykan, Eruh, Kurtalan, Şirvan ve Pervari ilçelerinde böğürtlen üretimini destekleyeceğini duyurdu. Üreticilere pazar garantisi sağlamayı amaçlayan projeyle birlikte, fıstık ürününün ardından böğürtlen üretiminde de istihdam artışının sağlanacağını belirten Şanverdi, “Kurtalan ilçesinde yaklaşık 230 dekar alanda böğürtlen üretimi gerçekleştirmekteyiz. Siirt için çok önemli olan bu ürünü 250 dekar daha ekmeyi planlıyoruz. Özellikle kadın istihdamının artırılması, işsiz gençlere iş imkanı açılması ve kırsaldan şehre göçün engellenmesi açısından bu ürünün kıymeti büyük.” dedi. Ürünü yetiştirmek isteyen üreticilerin kurumlarına başvurmalarını isteyen Şanverdi, uygun görülen projelere yüzde 75 hibe desteği sunulacağını açıkladı.

PROJENİN GELECEK YILI UYGULAMAYA GEÇECEK

Şanverdi, şu an sadece Kurtalan’da yetiştirilen böğürtlenin yeni projeyle diğer ilçelere de yayılmasını hedeflediklerini ifade ederek, “Üreticilerimizle bu ürünü daha iyi yetiştirmek istiyoruz ve fıstıktan sonra Siirt’in marka değeri haline getirmek istiyoruz. Üreticilerimizin daha kazançlı ve verimli ürünler elde etmesi için çaba sarf ediyoruz. Gelecek yıl başlayacak projenin en önemli özelliği 250 dekarın sözleşmeli üretim modeliyle gerçekleştirilecek olmasıdır. Böylece ürünün tarlada kalma riski ortadan kalkacak. İlimiz şu an yaklaşık 230 dekarda 318 ton verim ile Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor. Verim kapasitesini yaklaşık 600 tona çıkarmayı ve sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerimize katma değer sağlamayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

BÖLGEDEN BEKLENTİLER GEÇİCİ

Böğürtlen bahçesini tanıtan üretici Kasım Keremullah Ceylan ise bölgenin böğürtlen üretimi için uygun bir yer olduğunu belirterek, “Bu projenin inşallah başarılı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz.” dedi.