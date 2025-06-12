Siirt’te 3 Arkadaş, 6 Günde Hayatını Kaybetti

KURTALAN’DA YAŞANAN DRAMATİK SALDIRI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün sırasında, Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz’e tabancayla defalarca ateş açtı. Saldırıda, Pekgöz yere yığılırken, kurşunlar A.D., V.P. ve M.P. adlı diğer üç kişiye de isabet etti ve yaralanmalarına neden oldu.

OLAĞANÜSTÜ HIZLA MÜDAHALE

Saldırının ardından Aziz Asma kaçarken, olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin sonrasında ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Adnan Pekgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıyan bu saldırının ardından, Aziz Asma yakalanarak mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

KAZA SONRASI İKİNCİ BİR TRAJEDİ

Bu olaydan sadece dört gün sonra, Adnan Pekgöz’ün arkadaşları olan Bünyamin Pektaş ve Oruç Eviz’in bulunduğu otomobil, Kurtalan-Baykan kara yolu Üçyolu mevkisinde bir hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada Bünyamin Pektaş hayatını kaybederken, Oruç Eviz, Murat N., Sami Yusuf E. ve Selim Ö. yaralandı ve tedavi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DOKTORLARINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi gören Oruç Eviz, bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahale çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Oruç Eviz’in cenazesi, arkadaşları Adnan Pekgöz ve Bünyamin Pektaş’ın da defnedildiği ilçeye bağlı Karabağlar beldesindeki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.