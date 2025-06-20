Siirt’te 328 Emniyet Mensubu İçin Veda

Siirt’te 328 emniyet mensubunun tayinleri dolayısıyla bir veda etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapıldı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlik alanında oyun parkurları kurularak çocukların keyifli vakit geçirmesi sağlandı. Ayrıca, yaklaşık 2 bin 500 kişiye yemek ikramında bulunuldu.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, veda programında emniyet mensuplarına büyük özveri gösterdikleri için teşekkür etti. Kamu düzeni, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla emek veren polis memurlarına yeni görev yerlerinde başarı dileyen Kızılkaya, “Ben de bir polis ailesi ve polis çocuğu olarak bu tayinlere, atamalara dahil oldum. Yine İçişleri Bakanlığı ailesinin bir mensubuyum. Bu süreç içinde böyle bir organizasyona tanık olmadım.” dedi. Kızılkaya, tayini çıkan emniyet mensuplarının aileleriyle birlikte son kez bir araya geldiği bu veda töreninin mutluluğunu paylaştığını belirtti. Etkinlikteki organizasyon için İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk’e teşekkür etti.

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

İl Emniyet Müdürü Öztürk ise, yeni bir dönem başlattıkları için mesai arkadaşlarına veda ettiklerini ifade etti. Polislerin ailelerine de teşekkür eden Öztürk, “Sadece görev yapmadık, bu topraklara insanların yüreğine dokundunuz. El Ele Sıcak Kalpler Projesi ile ihtiyaç sahibi 11 bine yakın çocuğumuzu giydirdiniz. İhtiyaç sahibi ailelerimize yemek dağıttınız.” şeklinde konuştu. Öztürk, böyle özverili çalışmalara katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

UNUTULMAZ ANLAR

Etkinlikte, tayini çıkan emniyet mensuplarına plaket takdim edildi ve yerel sanatçılar türküler seslendirdi. Öztürk, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında yaşanan zorlukları dile getirerek, “Gece karanlığında hasta çocuğunuzu birine emanet edip görev başına geçtiğiniz zamanlar oldu.” ifadelerini kullandı. Cansu ve kararlılıkla halkın huzuru için gece gündüz çalışan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.