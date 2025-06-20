Siirt’te 328 emniyet mensubuna veda

VEDA PROGRAMININ DÜZENLENMESİ

Siirt’te görevden ayrılan 328 emniyet mensubu için özel bir veda etkinliği düzenlendi. Etkinlik, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapıldı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Etkinlikte çocuklar için oyun parkurlarının kurulmasıyla, katılımcıların keyifli anlar yaşaması sağlandı. Yaklaşık 2.500 kişiye yemek ikramında bulunulurken, programın duygusal atmosferi dikkat çekti.

VALİ KIZILKAYA’NIN KONUŞMASI

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, programda emniyet mensuplarına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti. Kamu düzeni, huzur ve güvenliğin sağlanması için büyük bir fedakarlıkla çalışan emniyet personeline yeni görev yerlerinde başarı dileyen Kızılkaya, “Ben de bir polis ailesi ve polis çocuğu olarak bu tayinlere, atamalara dahil oldum” ifadelerini kullandı. Kızılkaya, “328 emniyet mensubu arkadaşımızın tayin olduğu günde aileleriyle birlikte bir araya gelip böyle güzel bir veda töreni organize edildiğine ilk defa şahit oluyorum” dedi. Ayrıca, etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunan İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk’e de teşekkür etti.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEŞEKKÜR

İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, veda etkinliğinde yeni bir döneme geçiş yaptıklarını belirtti. Polislerin ailelerine teşekkür eden Öztürk, “Hep birlikte sadece görev yapmadık, bu topraklara, insanların yüreğine dokundunuz” diyerek El Ele Sıcak Kalpler Projesi kapsamında 11 bine yakın ihtiyaç sahibi çocuğun giydirildiğini hatırlattı. Ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıttıklarını ve Kirvem Polis Olsun Projesi ile bu toprakların kirvesi olduklarını vurguladı. “Sabah operasyonlarıyla suçun kökünü kazımaya çalışırken, halkımızın huzuru için cansiparane görev yaptınız” diyerek, emek veren tüm mesai arkadaşlarına müteşekkir olduğunu ifade etti. Program sırasında tayini çıkan emniyet mensuplarına plaket takdim edildi ve yerel sanatçılar konser verdi.