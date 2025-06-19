Haberler

Siirt’te 328 Polis Memuruna Veda

VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Siirt’te İl Emniyet Müdürlüğünde tayini çıkan 328 polis memuruna yönelik veda programı gerçekleştirildi. Siirt Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında yapılan etkinlikte, Siirt Valisi ile İl Emniyet Müdürü katılımcılara özverili hizmetleri için teşekkür etti ve yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

PLAKET VE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Program kapsamında uzun yıllar Siirt’te görev yapan personele plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Törene Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, emniyet personeli ile pek çok davetli katıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Peren Birsaygılı Mut, Siyonist Edebiyatı İnceledi

Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kuruluşunda etkili olan 30 siyonist yazarın eserlerini ve dönemin yayın organlarını derinlemesine inceledi.
Haberler

Edirne Vali Yardımcısı Vefat Etti

Ani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, hem meslektaşları hem de halk tarafından sevilen bir isimdi. Valilik, vefatına üzüntüyle yanıt verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.