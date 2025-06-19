Siirt’te 328 Polis Memuruna Veda

VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Siirt’te İl Emniyet Müdürlüğünde tayini çıkan 328 polis memuruna yönelik veda programı gerçekleştirildi. Siirt Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında yapılan etkinlikte, Siirt Valisi ile İl Emniyet Müdürü katılımcılara özverili hizmetleri için teşekkür etti ve yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

PLAKET VE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Program kapsamında uzun yıllar Siirt’te görev yapan personele plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Törene Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, emniyet personeli ile pek çok davetli katıldı.