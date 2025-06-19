Siirt’te 328 Polis Memuruna Veda

VEDA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Siirt’te İl Emniyet Müdürlüğü’nde tayini çıkan 328 polis memuruna veda etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Siirt Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında yapıldı. Siirt Valisi ve İl Emniyet Müdürü, buradaki konuşmalarında, katılımcılara “özverili hizmetlerinden” dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde “başarılar” diledi.

PLAKETLER TAKDİM EDİLDİ

Programda, uzun yıllar boyunca Siirt’te görev yapan personele plaket ve teşekkür belgeleri sunuldu. Törene, Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, emniyet personeli ve çok sayıda davetli katıldı.