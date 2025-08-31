Haberler

Siirt’te 4 Araç Kaza Yaptı

TRAFFIK KAZASI AÇIKLAMASI

Siirt’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil birbirine çarpıştı. Afetevleri Mahallesi’nde yer alan Siirt-Kurtalan kara yolunda, sürücüleri henüz belirlenemeyen 56 ABH 338, 42 AKM 259, 56 AAU 479 plakalı araçlarla plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarpıştı. Bu kazada toplamda 5 kişi yaralanıyor.

YARALILAR İÇİN ACİL MÜDAHALE

Kaza ile ilgili olarak, olaydan sonra 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen kaza yerine yönlendiriliyor. Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınıyor. Kazada yaralanan kişilerin durumu hakkında detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Tekirdağ’da Balıkçılar Denize Açıldı

Tekirdağ'da balıkçılar, yeni av sezonunu kutlamak için düzenlenen törende "Vira bismillah" diyerek denize açıldı ve coşkulu havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
Balıkçılık Sezonu Başladı, Hayırlı Olsun

İstanbul Poyrazköy'de düzenlenen törende Vali Davut Gül, balıkçılık sektörünün umut verici bir geleceği olduğunu vurguladı ve yeni sezon için balıkçılara başarılar diledi.

