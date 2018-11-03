46 öğrenci zehirlendi

Siirt’i Kurtalan ilçesinde İmam hatip okullu öğrencilerden 46’sı nedeni tespit edilemeyen gaz nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Garzan Mahallesi Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu’nda saat 20.50 sıralarında pencereyi açan öğrenciler, dışarıdan gelen gaz kokusunu fark etti. Gazdan etkilenen 46 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahalleyi de etkisi altına alan gaz kokusu nedeniyle doğalgaz firmasına ve itfaiyeye haber verildi. Doğalgazda herhangi bir arıza bulunmadığı belirtildi. Gaz bombası olma ihtimaline karşı okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TRT