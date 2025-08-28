Siirt’te 50 Üreticiye Fide Dağıtıldı

YENİ FİDE DESTEĞİ PROJESİ

Siirt’te gerçekleştirilen proje ile 50 üreticiye toplamda 260 bin marul ve 25 bin karnabahar fidesi dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımı Projesi kapsamında hayata geçirilen Marul ve Karnabahar Üretim Projesi, 1 milyon 286 bin 250 TL bütçeye sahip. Kentteki 50 üreticiye yapılan fide dağıtımı, tarımsal üretimi arttırmayı ve kullanılmayan tarım arazilerini ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor.

HEDEF KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, bu projeyle birlikte tarımsal üretimi geliştirmeyi ve özellikle küçük ölçekli, gelir düzeyi düşük aile işletmelere destek olmayı hedeflediklerini ifade etti. Şanverdi, “Dağıtımı yapılan fidelerle hem üreticimizin gelirini artırmayı hem de tarımsal üretimi çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Dağıtım işlemiyle birlikte, üreticilerin daha fazla gelir elde etmesi ve tarımsal çeşitliliğin artması bekleniyor.