Siirt’te 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

SPOR ALETİ KAZASI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, 15 Temmuz Demokrasi Parkı’ndaki spor aletine parmağını sıkıştırdı. F.E. isimli çocuk, spor aletlerinden birine parmağını sıkıştırarak yaralandı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğreniliyor.

DAHA ÖNCE BENZER KAZALAR YAŞANDI

Vatandaşlar, bu tür kazaların daha önce de meydana geldiğini ve birçok çocuğun benzer şekilde yaralandığını belirtiyor. Aileler, spor aletlerinin özellikle küçük yaştaki çocuklar için uygun olmadığını vurguluyor. Açıkta kalan metal kısımlarının, çocuklar için ciddi bir risk oluşturduğunu ifade ediyorlar.