Siirt’te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

ANIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Siirt’te yaşanan anız yangını, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile köye ulaşmadan söndürüldü. Kezer Çayı mevkisinde, Köprübaşı köyüne ait arazilerde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı anız yangını başladı.

BÖLGEYE HIZLI MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye TOMA, itfaiye, polis ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Ancak, yapılan etkili müdahalelerle anız yangını evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürülmesi sağlandı.