Siirt’te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKIŞ NOKTASI VE MÜDAHALE

Siirt’te meydana gelen anız yangını, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile köye ulaşmadan söndürüldü. Yangın, Kezer Çayı mevkisinde yer alan Köprübaşı köyüne ait arazilerde, henüz sebebi belirlenemeyen bir durumdan dolayı ortaya çıktı.

ALEVLERİN YAYILMASI VE KONTROL ALTINA ALINMASI

Yangının bildirilmesi üzerine, olay bölgesine TOMA, itfaiye, polis ve İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak tehlike oluşturdu. Ancak yapılan etkili müdahalelerle, anız yangını evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.