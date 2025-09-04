Siirt’te Araç Çarpışmasında 3 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Siirt’in Gökçebağı yolunda iki aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, 07 AJZ 340 plakalı araç ile 56 AZ 214 plakalı aracın çarpışması meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçta bulunan H.D., R.D. ve A.D. yaralanmış durumda.

AİLELERİN YARDIMI

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılarak ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İNCELEME SÜRECİ

Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Herhangi bir yeni gelişme olması durumunda daha fazla bilgi paylaşılacak.