Haberler

Siirt’te Araç Çarpmasıyla Çocuk Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Siirt’te yaşanan bir trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan Sarya A. (7) ve Berat A. (9) hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kazanın, saat 15.00 civarında Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi’nde gerçekleştiği bildiriliyor.

YARALI ÇOCUKLAR VE HASTANE SÜRECİ

Sarya A. ve Berat A., yolun karşısına geçmektedirler. Bu sırada, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen bir hafif ticari araç kendilerine çarpıyor. Çevrede bulunanların durumu yetkililere bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Yaralı çocuklar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüyor. Tedavi sürecinde Berat A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Ancak Sarya A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydediliyor.

SÜRÜCÜ HAKKINDAKİ İŞLEMLER

Kaza ile ilgili olarak sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili araştırma başlatıldığı bilgisi veriliyor.

