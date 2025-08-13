Haberler

Siirt’te Araç Devrildi, Sürücü Yaralı

KAZA SIRASINDA SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Siirt’te meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi. Sürücü, bu talihsiz olayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza, Siirt-Veysel Karani karayolunda gerçekleşti.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

56 AN 933 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Emniyet kemeri takılı olan sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı. Olay yeri komisyondan geçerek, kaza anının detayları araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gürcan, Şehit Dereli’nin Ailesiyle Buluştu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, orman yangını nedeniyle hayatını kaybeden Eyüp Dereli'nin ailesini ziyaret etti.
Haberler

Can Keleş, Beşiktaş’la İlgili İddialar Var

Fatih Karagümrük'teki başarılı performansıyla dikkat çeken Can Keleş'in Beşiktaş'la ilgilendiği iddia ediliyor. Taraftarlar, genç futbolcunun kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.