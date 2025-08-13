Siirt’te Araç Devrildi, Sürücü Yaralı

KAZA SIRASINDA SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Siirt’te meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi. Sürücü, bu talihsiz olayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza, Siirt-Veysel Karani karayolunda gerçekleşti.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

56 AN 933 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Emniyet kemeri takılı olan sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı. Olay yeri komisyondan geçerek, kaza anının detayları araştırılıyor.