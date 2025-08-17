Haberler

Siirt’te Araç Devrilmesiyle 9 Yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 çocuk da dahil olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. A.Y.T. yönetimindeki 56 AAZ 488 plakalı hafif ticari araç, Kurtalan-Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ve aracın içinde bulunan 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİDİYOR

Olayın ardından, durumun aciliyeti sebebiyle hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumu ağır olan 3 yaralı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kepez’de Kavga, Bir Kadın Yaralandı

Antalya'da cezaevinden çıkan bir kişi, eski eşini ve erkek arkadaşını bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Kaçan saldırganın aralarında bulunuyor.
Haberler

Rüzgarda Tabureyi Tutarken Dalın Altında Kaldı

İstanbul Kartal'da rüzgarın etkisiyle savrulan bir tabureyi tutmaya çalışan genç oyuncu İbrahim Yıldız, düşen dal parçası nedeniyle ağır yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.