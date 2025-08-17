Siirt’te Araç Devrilmesiyle 9 Yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 çocuk da dahil olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. A.Y.T. yönetimindeki 56 AAZ 488 plakalı hafif ticari araç, Kurtalan-Batman kara yolunun Çayırlı köyü mevkisinde devrildi. Kazada sürücü ve aracın içinde bulunan 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİDİYOR

Olayın ardından, durumun aciliyeti sebebiyle hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumu ağır olan 3 yaralı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.