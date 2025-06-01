SİİRT’te Araç Yangın Çıkardı, Kullanılamaz

HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI
SİİRT’te motor bölgesinden alev alarak yanmaya başlayan hafif ticari araç kullanılamaz durumda kaldı. Yangın, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi’nde park edilen M.T.’ye ait 06 ET 5618 plakalı araçta gerçekleşti. Motor kısmındaki alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.
İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu yangın sonucunda hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.