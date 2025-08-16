Sıirt’te Araçlar Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALILAR VAR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Başur mevkiinde gerçekleşen kaza, plakaları ve sürücü isimleri tespit edilemeyen araçların çarpışmasıyla meydana geldi. Olayda yaralanan 3 kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası durumu haber alan sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılara, kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.