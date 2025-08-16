Haberler

Sıirt’te Araçlar Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA SONUCUNDA YARALILAR VAR

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Başur mevkiinde gerçekleşen kaza, plakaları ve sürücü isimleri tespit edilemeyen araçların çarpışmasıyla meydana geldi. Olayda yaralanan 3 kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası durumu haber alan sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılara, kaza yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

