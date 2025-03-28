Siirt’te Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Siirt’te “kasten öldürme” suçuyla 10 yıldır aranan ve hakkında müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, firari şüpheli M.P.’yi tespit edilen adresinde ele geçirdi. Şüphelinin, 2 ayrı “kasten öldürme” ve 2 ayrı “kasten yaralama” suçlarından toplamda 4 aranma kaydı bulunuyor.
ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLDİ
Firari hükumlu M.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. Bu gelişme, Siirt’teki güvenlik güçlerinin suçla mücadele çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.