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Siirt’te Balkondan Düşen Kadın Yaralandı

GÖZ ALICI KAZA

Siirt’te, yaşadığı apartmanın 4’üncü katından düşen 45 yaşındaki bir kadın ağır yaralandı. Olay, Alan Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Leyla K., soba temizliği yaparken dengesini kaybedip balkondan düştü.

ACİL YARDIM EKİPLERİ DEVREDE

Durumu bildiren ihbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri gitti. Leyla K., sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yapılan açıklamalara göre, Leyla K.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili bir inceleme başlatıldı.

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