Siirt’te Bilim Şenliği Gerçekleşti

GELECEĞİN YILDIZLARI BİLİM ŞENLİĞİ BAŞLADI

Siirt’te düzenlenen “Geleceğin Yıldızları Siirt Bilim Şenliği”, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu etkinlik, öğrencilere yüz yüze etkileşimli ortamlarda bilim, teknoloji ve sanatı deneyimleme fırsatı sundu. Bilim ve teknoloji etkileşimini etkinliklerle anlatmayı hedefleyen Bilim Şenliği, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bugün başladı. Öğrenciler, zeka oyunları, robot yapımı, güneş enerjisi ile su arıtma ve sensörlü kask gibi birçok projelerini sergiledi. Şenlik, toplamda 51 atölye ve 276 etkinlik ile 11 Mayıs’a kadar devam edecek.

ÖĞRENCİLERDEN YARATICI PROJELER

Renklere uyum sağlayan robot projesini tanıtan öğrenci Yasemin Alpay, “Çizgi izleyen robot yapmaya çalışıyoruz. Robotumuzun amacı, bizim tanımladığımız renk sensöründeki rengi gördüğü zaman o rengi takip etmek ve yolda gördüğü engelleri sağ ya da sola giderek aşabilmektir” ifadelerini kullandı. Leyla Ağar ise maden işçileri düşündüğünü ve sensörlü kask projesini gerçekleştirdiğini belirtti. Leyla, “Bu projeyi daha çok madenlerde çalışan işçi arkadaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Biz bu projeler sayesinde akıllı baretler geliştirerek, insan vücudunun algılayamadığı çeşitli gazları projemizde var olan sensör sayesinde ışıklı ve sesli bir şekilde göstermeyi amaçlıyoruz” dedi.