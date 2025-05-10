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Siirt’te Bisiklet Turu Düzenlendi

SAĞLIK İÇİN HAREKET ET GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Siirt’te “Sağlık için Hareket Et Günü” kapsamında bisiklet turu gerçekleşti. Siirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen bu etkinlikte çocuklar ve gençler, bisikletlerini bayraklarla süsleyerek katıldı.

BİSİKLET TURU VE SONUÇLARI

Saat kulesi önünde pedal çevirmeye başlayan grup, Siirt-Kurtalan yolunda Hastane Caddesi güzergahından devam ederek başlangıç noktasında etkinliği tamamladı. Ödül törenine katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, gençlerle sohbet etti. Kızılkaya, etkinliğe olan yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinliğe katılan 187 kişi arasından yapılan çekilişte 10 kişiye bisiklet hediye edildi.

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