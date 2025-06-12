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Siirt’te Çocuk Düşmesi Mucizevi Olay

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ GÜN

Siirt’te, 10 Haziran’da 5’inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Rabia Asel D., park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay, saat 17.30 sıralarında Kooperatif Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Rabia Asel D., dengesini kaybederek 5’inci kat balkonundan aşağıya düştü ve park halinde bulunan 26 TU 740 plakalı otomobilin üzerine indi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İLK MÜDAHALEYİ YAPAN ESNAF

Rabia Asel D.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştiren esnaf Bayram Kaya, “O esnada bu aracın burada olması, büyük bir mucizeydi. Çocuğun aracın üzerine düşmesi, kötü sonuçlardan uzaklaştırdı bizi. Yere düşmemesi de büyük bir mucizeydi” dedi. İlk müdahalenin ardından, Rabia Asel D. hemen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olay anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan Rabia Asel D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda taburcu edileceği bildirildi. Bayram Kaya, o gün markette bulunduğu sırada yüksek bir sesle irkildiğini, dışarı çıktığında aracın üzerinde bir çocuk olduğunu gördüğünü anlattı. Sağlık ekipleri olay yerinde gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra çocuğu hastaneye sevk etti. Kaya, “Şu an aldığımız bilgiler çocuğun iyi olduğu yönünde. Ufak tefek yaraları var ama Allah’ın izniyle onlar da geçecek” şeklinde konuştu. Ayrıca, pencerelere ve balkonlara korunaklı filelerin takılması gerektiğini belirtti.

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