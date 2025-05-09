Siirt’te Çocuk, Nehirde Kayboldu

SIİRT’TE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Siirt’te serinlemek amacıyla Kezer Çayı’na giren bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki Mustafa Kaya çaya girdikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Olayı fark eden çevredekiler ihbarda bulundu.

EKİPLER HIZLA TÜM YETKİLERİYLE OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve su altı dalgıç ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin dron ve yer altı cihazları kullanarak yaptığı aramalar neticesinde Kaya’nın cansız bedeni bulundu. Cenaze, gerekli işlemler için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.