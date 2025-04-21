Siirt’te Düğün Kavgası Çıktı

DÜĞÜNDE HALAY BAŞI İÇİN ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Siirt’te bir düğün esnasında halay başı olma meselesi yüzünden yaşanan tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bıçakla yaralanırken, 4 kişi de darp sonucu yaralandı. Meydana gelen olay, Yeni Mahalle’deki bir düğün sırasında gelişti. Halay başı olma konusunda yaşanan anlaşmazlık, hızla tartışmaya evrildi.

KAVGA SONUCUNDA YARALILAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle birlikte 1 kişi bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, 4 kişi de darp nedeniyle yaralandı. Olay ihbarının ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastane önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında yeni bir kavga başladı. Bu duruma müdahale eden polis, hastane bahçesinde havaya ateş açarak ve biber gazı kullanarak grubu kontrol altına aldı. Yaşanan bu olaylar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve saniye saniye görüntülendi.