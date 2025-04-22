Siirt’te Düğün Tartışması Kavga Çıkardı

HALAY BAŞI TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Siirt’te bir düğün sırasında halay başı olma meselesi yüzünden tartışma yaşandı ve bu tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 1 kişi bıçakla yaralanırken, 4 kişi de darp neticesinde yaralandı. Olay, Yeni Mahalle’de gerçekleştirilen bir düğün esnasında meydana geldi. İddialara göre, halay başı seçimiyle ilgili yaşanan anlaşmazlık kısa sürede bir tartışmaya dönüşüyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Yaşanan kavganın bıçaklı hale gelmesiyle birlikte 1 kişi bıçak darbesiyle ağır yaralanıyor, bu esnada 4 kişide darp sonucu yaralanıyor. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor.

HASTANE ÖNÜNDE YENİDEN KAVGA ÇIKIYOR

Hastane önünde tarafların yakınları arasında yeni bir kavga çıkıyor. Polis, hastane bahçesinde havaya ateş açarak ve biber gazı kullanarak kargaşayı sona erdiriyor. Yaşanan bu olaylar cep telefonu kameralarıyla kaydediliyor ve saniye saniye görüntüleniyor.