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Siirt’te Dünya Yetimler Günü İftarı

YETİM ÇOCUKLARLA İFTAR BULUŞMASI

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve eşisi Nurten Kızılkaya, Dünya Yetimler Günü vesilesiyle düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi. Programda çocuklarla yakından ilgilenen Vali Kızılkaya, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, devletin her zaman yetim ve öksüz çocukların destekçisi olduğunu aktardı.

DEVLETİN YETİM ÇOCUKLARA YAKLAŞIMI

Yetim çocukların Ramazan ayını kutlayan Vali Kızılkaya, “Devletimiz, kimsesizlerin kimsesidir. Yetim çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, en büyük mutluluğumuzdur. Onlara uzanan her el, en büyük iyiliktir” şeklinde konuştu. İftar programında çocuklara Ramazan harçlıkları hediye edilerek bayram coşkusu yaşatıldı.

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