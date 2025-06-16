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Siirt’te Elektrik Akımına Kapılan Çift

YAŞLI ÇİFT ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir yaşlı çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybetmesi, büyük bir üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre, Beykent köyünde yaşayan Hüseyin Kilvan (70) ve eşi Behiye Kilvan (65), evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına maruz kaldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın duyulmasının ardından jandarma ve sağlık ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemeler sonrası Kilvan çiftinin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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