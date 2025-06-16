Siirt’te Elektrik Çarpmasıyla Çift Hayatını Kaybetti

YAŞLI ÇİFTİN TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMESİ

Siirt’in Kurtalan ilçesinde elektrik akımına kapılan yaşlı bir çift yaşamını yitiriyor. Alınan bilgilere göre, Beykent köyünde yaşayan Hüseyin Kilvan (70) ve eşi Behiye Kilvan (65), evlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı elektrik akımına maruz kalıyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine gidiyor. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde Kilvan çiftinin hayatını kaybettiğini saptıyor. Çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için morga taşınıyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.