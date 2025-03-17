Siirt’te Fıstık Üretim Merkezi Açıldı

FIDE ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ MERKEZ

Siirt’te yılda 1 milyondan fazla fıstık fidanı üretilen bir tesis, bölgenin fıstık ihtiyacını karşılıyor. Bu fidanlar sadece Siirt’te değil, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine de gönderiliyor. Siirt Baykan kara yolu üzerinde bulunan tesis, yılda 1 milyon adetten fazla fıstık fidanı üreterek, Siirt’in fıstık üretiminde önemli bir merkez olmasını sağlıyor.

TECRÜBELİ YETİŞTİRİCİLERDEN AÇIKLAMALAR

Fıstık fidanı yetiştiricisi Hamza Keleş, 2000 yılından bu yana bu sektörde faaliyet gösterdiğini ifade etti. Keleş, “Babamız çiftçi olduğu için biz de çiftçiliğe devam ediyoruz. 2000 yılından bugüne kadar tahmini olarak 25 milyon adet fıstık üretimimiz oldu. Bu seneki üretimimiz 1,5 milyon adettir. Üretim ve istihdam alanından çok mutluyuz. İşçi bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Ekonomik anlamda ciddi getirisi var. Sadece Doğu Anadolu değil, Türkiye’nin birçok iline hatta yurt dışına fidan sevkiyatımız var ve devam ediyor. Bundan dolayı mutluyum” diye konuştu.

KALİTELİ FISTIK ÜRETİMİ

Kaliteli fıstıkların Siirt’te üretildiğini vurgulayan işçi Ahmet Can ise, “Siirt bölgesine genelde en çok buradan fıstık dağıtılıyor. Bu bölgelerin en kaliteli fıstığı burada üretiliyor. Genel olarak Türkiye’nin her yeri burayı tercih ediyorlar. Burada ürettiğimiz fıstıklar çok verimli oluyor. Hatta burada yetişen fıstıkların ağaçlarının büyümüş olanı genelde Avrupa’ya da ihracat ediliyor” şeklinde konuştu.