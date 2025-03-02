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Siirt’te Gassallık Kursu Yoğun İlgi Görüyor

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YENİ CENAZE HİZMETLERİ KURSU BAŞLADI

Siirt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, yoğun talep üzerine açılan Cenaze Hizmetleri (Gassallık) Kursu, kursiyerlerin ilk dersleriyle hayata geçti. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin konferans salonunda gerçekleştirilen ilk derste, hastane imamı ve gassal Mehmet Kahramanoğlu, kursiyerlere cenaze yıkama ve kefenleme işlemleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

KURSUN AMACI VE HEDEFİ

Cenaze Hizmetleri Kursu, dini vecibelere uygun bir şekilde cenaze yıkama ve kefenleme işlemlerinin doğru şekilde öğretilmesini hedefliyor. Siirt Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, cenaze hizmetleri alanında eğitim almak isteyenlerin gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyetlerini ifade etti. Ayrıca, kursun toplumun ihtiyaçlarına uygun nitelikte olduğunu vurguladılar.

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