Siirt’te Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Siirt Valiliği’nin düzenlediği ve her yıl geleneksel hale gelen bayramlaşma etkinliği, Ramazan Bayramı’nda gerçekleştirildi. Törende birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinlik, kent sakinleri ile il protokolünü bir araya getirerek önemli bir sosyal buluşma sağladı.

ETKİNLİĞİN DETAYLARI

Bayram kutlama programı, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Siirt Valiliği’nde yapıldı. Kutlamalara vatandaşların dışında kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katılım gösterdi.