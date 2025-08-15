Haberler

Siirt’te Grublar Arasında Kavga Yaşandı

Olayın Meydana Geldiği Yer

SİİRT’te bir araya gelen iki grup arasında çıkan sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kavgada bir kişi yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşti.

Kavganın Nedeni ve Şiddeti

Henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Kavga sırasında bir kişi, sopa ile yaralandı.

Olay Yerine Gelen Ekipler

Çevredekilerin ihbarı üzerine hızlıca olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga anı cep telefonu ile görüntülenirken, olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Antalya’da Trafik Ekipleri Denetim Yaptı

Antalya'da gerçekleştirilen helikopter ve dron destekli trafik denetimlerinde 68 bin 439 araç incelendi, 20 binden fazla sürücüye farklı ihlaller nedeniyle ceza ödendi.
Haberler

Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi Verildi

Yeşilay Batman Şubesi, Yıldız Cami Kız Kur'an kursunda teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirme eğitimi düzenledi, aileleri doğru teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.