Siirt’te Hayır Çarşısı Kuruldu. Gazze’ye Yardım Amacıyla Etkinlik Yapıldı

HAYIR ÇARŞISI KURULDU

Siirt’te, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında yardım amacıyla “Hayır Çarşısı” etkinliği gerçekleştirildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Siirt İl Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlikte, Sancaklar Ortaokulu yakınında kurulan stantlarda, giysi ve gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuluyor.

DUYGULARI PAYLAŞMA FIRSATI

Etkinliğe katılanlar, “Gazze’ye bir not bırak” köşesinde duygu ve düşüncelerini yazdıkları kağıtları panoya asarak paylaşıyor. Ayrıca, etkinlikte Gazze’deki durumu yansıtan bir fotoğraf sergisi de yer alıyor. İHH Siirt İl Temsilcisi Mehmet Faruk Süzgün, etkinliğin 3 gün boyunca devam edeceğini açıkladı.

Süzgün, yapılan satışlardan elde edilen gelirin Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. “Filistinli kardeşlerimize destek amacıyla kurduğumuz Hayır Çarşısı’na yoğun bir katılım var. Bazı kardeşlerimiz giyim eşyası, bazıları da yemek yapıp getiriyor,” diyen Süzgün, hayırseverlerin bağışlarıyla etkinliğe destek olduklarını ifade etti. “Bu bağışları Filistinli kardeşlerimizin yarasına merhem olması amacıyla kendilerine ulaştıracağız. Kardeşlerimize desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.