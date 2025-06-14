Siirt’te İki Araç Çarpıştı, Beş Yaralı

KAZA SONUCUNDA 5 KİŞİ YARALANDI

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Kurtalan-Batman karayolu üzerindeki Gözpınar köyü mevkisinde gerçekleşti.

OTOMOBİLLER ARASINDA ÇARPISMA

Söz konusu kazada, 34 YR 3337 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen bir diğer otomobil çarpıştı. Bu çarpışma neticesinde her iki aracın sürücüleri ile yolcular arasında toplamda 5 kişi yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı ile sağlık ekipleri hızlıca olay yerine geldi. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.