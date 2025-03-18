Siirt’te İtfaiye Ekipleri Parmak Somunu Çıkardı

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARMAĞINDAN SOMUN ÇIKARILDI

Siirt’te, 11 yaşındaki A.M. isimli çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kent merkezinde oyun oynayan A.M., parmağına bir somun sıkıştırdı. Somunu çıkarmak için çaba harcayan yakınları, durumu ciddiye alarak A.M.’yi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

İTFAİYE EKİPLERİ GETİRİLDİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları müdahaleyi sonuçsuz bırakınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, burada uzun süren çabalar sonucu parmağa sıkışan somunu çıkarmayı başardı. Bu olay, yerel halk arasında dikkat çekti.