Siirt’te Kamyon Otomobile Çarptı: 1 Ölü

KAZA YERİ VE SONUÇLARI

Siirt’te hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitiriyor, 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralanıyor. Olay, Başur Köprüsü mevkisinde gerçekleştiğinde 56 AAF 475 plakalı hafriyat kamyonu ile 33 AIV 898 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı.

Ekiplerin MÜDAHALESİ

Kazanın haber verilmesi üzerine, bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk ediliyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 19 yaşındaki Bünyamin Pektaş olay yerinde hayatını kaybederken, O.E., M.N, S.Ö. ve S.Y.E. adındaki kişiler yaralanıyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olaydaki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürülüyor. Durumu ciddi olan yaralı O.E. hastaneye kaldırılıyor. Kazayla ilgili olarak bir inceleme başlatılıyor.