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Siirt’te Kamyonet İle Otomobil Çarpıştı

KAZA SONUCUNDA YARALANMA MEYDANA GELDİ

Siirt’te bir kamyonet ve otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi’nde plaka ve sürücü ismi belirlenemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Bu kaza sonucunda sürücülerden biri yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza duyurusu üzerine, olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.

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